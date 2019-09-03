شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: حسام البدري الأنسب لتدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن حسام البدري هو الأنسب لتولي تدريب منتخب مصر. وقال تامر خلال تصريحات تلفزيونية : "مواصفاته تناسب اختيارات الاتحاد، فهو محلي ولديه خبرات دولية وقوة شخصية سواء على المستوى القاري كمحترفين أو المحلي". وأكمل : "كما أنه يملك كاريزما ويقدر على توصيل أفكاره، ويعرف طريق الانتصارات جيدا، كما أنه يملك ظهير إعلامي وشعبي".

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