شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: في برنامج على أحد القنوات الفضائية عامل زى الميكروباص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شبه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ، أحد البرامج التي تظهر على أحد القنوات الفضائية بـ " الميكروباص " ، قائلا: "الضيوف الذين يظهرون في البرنامج مثل الركاب جميعهم يتحدثون بطريقة واحدة"

وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أن أحد الأشخاص الذين يظهرون بالبرنامج - الذي سبق اشار اليه عبد الحفيظ - ، تحدث معه منذ 5 سنوات وقام بدعم الفريق الأحمر فى البطولة الأفريقية .

وأضاف سيد عبد الحفيظ أنه لابد من معاملة الاشخاص بنفس طريقة الهجوم الذين يقومون بيها ولابد من الرد عليهم بالتوقيت المناسب وفى نفس التوقيت التركيز فى عمل كمدير الكرة مع الفريق الأحمر .