شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الأهلى حصل على الدورى بسبب طلب الزمالك حكام أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن ، مجلس القلعة الحمراء في الموسم الماضى طالبت فى خطاب رسمى من اتحاد الكرة أستخدام تقنية الفيديو والتى تساعد الحكم فى كثير من المواقف التحكمية .
وأشار سيد عبد الحفيظ أن تأخر الأهلى الموسم الماضى بجدول الترتيب الدورى الممتاز بسبب الظلم التحكيمى الذى ظهر خلال المباريات والذى ظهر تعمد الحكام فى بعض المواقف التحكمية فى ظلم الأحمر .
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