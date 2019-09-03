شكرا لقرائتكم خبر عن مجواير: علينا تطوير مستوانا واللعب بثقة أكثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب هاري مجواير المنضم في صفقة قياسية لمانشستر يونايتد، من زملائه السيطرة على المباريات بشكل أكبر وتطوير مستواهم بعد إهدار نقاط للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يونايتد بهدف رائع من دانييل جيمس في الشوط الأول لكن يونايتد تعادل 1-1 مع ساوثامبتون الذي سجل بواسطة المدافع يانيك فسترجارد بعد الاستراحة في استاد سانت ماري يوم السبت الماضي.

وتركت الهزيمة يونايتد يملك خمس نقاط من أربع مباريات بعد خسارة الفريق على أرضه أمام كريستال بالاس والتعادل في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

وقال مجواير، الذي التحق بأولد ترافورد قادماً من ليستر سيتي في بداية الموسم الجاري، للصحفيين: نحن نلعب كرة هجومية، لكن لا تفهموني بشكل خاطئ، فإننا لا نزال في حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة عند الاستحواذ على الكرة، نفقد الكرة بسهولة ونحن نحتاج إلى تطوير أنفسنا في هذا الأمر واللعب بثقة عند الاستحواذ عليها، نحن مانشستر يونايتد ونحن نريد السيطرة على المباريات في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني لم نسيطر على الكرة بشكل جيد وعوقبنا على ذلك.

وسدد يونايتد 21 كرة على المرمى وضغط بشدة بحثاً عن الانتصار قرب النهاية خاصة أن ساوثامبتون كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد كيفن دانسو.

وقال مجواير إن يونايتد يجب أن يستغل الفرص المتاحة أمام المرمى إذا كان يريد المنافسة على الوجود في المربع الذهبي.

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وأضاف: هذه مباراة أخرى كنا نستحق فيها الفوز وصنعنا أغلب الفرص وفقدنا نقطتين كنا نستحق المزيد من النقاط بأدائنا سنواصل العمل بجدية ونتطور.

وفي سياق آخر قال مانشستر يونايتد أمس إن مدافعه ماتيو دارميان أكمل صفقة انتقال إلى بارما الإيطالي لمدة أربع سنوات. وخاض اللاعب الدولي الإيطالي، الذي وصل في يوليو/تموز 2015 إلى أولد ترافورد من تورينو، 92 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في أول مواسمه.

لكن دارميان البالغ من العمر 29 عاماً خاض سبع مباريات فقط مع يونايتد الموسم الماضي ولم يلعب مطلقاً هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشار.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد سيحصل على 1.5 مليون يورو (1.67 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن المدافع متعدد المواهب الذي كان يتبقى له عام في عقده.

وقال يونايتد في بيان: نتوجه جميعاً في يونايتد بالشكر إلى ماتيو على الخدمات التي قدمها للفريق ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

ويأتي انتقال دارميان بعد رحيل زميله المهاجم كريس سمولينج إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وانضم ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان.