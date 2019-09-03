شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة «أم الإمارات» تطلق حصص اليوجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد «حديقة أم الإمارات» إلى استقبال محبي رياضة «اليوجا»؛ وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء؛ للمشاركة في حصص «اليوجا»، التي ستقام بالقرب من «بستان الحكمة» خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 7 وحتى 8 مساء.
وستضم حصص اليوجا، التي تنظمها مدربة اليوجا نيلي ميريس من «سيفن ويلنس»، باقة من تمارين «الهاذا يوجا» و«الفينياسا يوجا»، التي تجدد نشاط الجسم والعقل. وسيتم اختتام كل حصة بجلسة تأمل واسترخاء، بوضعية «شافاسانا» التي تسمح بإفراز مهدئات الدماغ الطبيعية التي تخفض ضغط الدم ومعدل نبضات القلب ومستويات التوتر.
ويمكن لمحبي رياضة اليوجا، الاستمتاع بالحصص الخارجية؛ حيث يمكنهم الاختيار بين مجموعة من الباقات المتنوعة التي يترتب التسجيل فيها مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني.
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