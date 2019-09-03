شكرا لقرائتكم خبر عن مشهور الخالدية يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الإمارات أمس إنجازاً كبيراً في اليومين الماضيين بإعادة سباقات الخيل العربية الأصيلة للمضامير الألمانية بعد غياب طويل، واحتفى مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن، بتلك العودة التاريخية من خلال عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وسط حضور جماهيري بلغ 15 ألف متفرج تابعوا التحدي الكبير الذي شهدته الجولة السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت مساء أمس الأول ضمن النسخة ال 26 التي تتزامن مع عام التسامح.

شهدت الجولة انتصاراً سعودياً مميزاً بفوز الجواد مشهور الخالدية بشعار إسطبلات العذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بلقب المحطة الألمانية للمرة الثانية في سلسلة سباقات الكأس الغالية للموسم الحالي بعد الفوز بمحطة بلجيكا الماضية، واستطاع الجواد الذي يشرف على تدريبه الإنجليزي كولينجتون فيليب ويقوده الفارس جيان ايكيم بيرنارد، أن يخوض السباق بتكتيك عالٍ وقراءة ذكية من الفارس، حيث انطلق السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع جوائزه 40 ألف يورو، بمشاركة مميزة من كوكبة الخيول العالمية وأقوى مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا والتي تحظى بأعلى درجات التصنيف من بينها مشهور الخالدية وبيلزام وطيف وروديس دو لوب وماكلان.

وكانت الترشيحات قبل انطلاق السباق تتنبأ بمواجهات مثيرة ومنافسة محتدمة، وجاءت متوافقة مع مجريات السباق الذي بدأ بملامحه الأولية بتفوق جيد لمشهور الخالدية الذي انطلق من البوابة الرابعة في منتصف المجموعة المكونة من 7 أفراس، بجوار المهر بيلزام بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتناوب مشهور وبيلزام على قيادة المجموعة للمرحلة الأولى من السباق، وسط مطاردة من طيف ابن عامر الذي كان يترقب المرحلة السريعة الثانية من السباق وبنفس المسار روديس دو لوب المنحدر من نسل داحس.

ونجح مشهور بقيادة الفارس جيان ايكيم بيرنارد بقيادة الدفة نحو طليعة السباق واستوعب تكتيك طيف الذي كان يتهيأ للانقضاض على الصدارة، لولا براعة الفارس ايكيم الذي طلب من مشهور الاندفاع نحو المقدمة في آخر 600 متر وأظهر قوة وسرعة كبيرة في الأداء ونجح في الحفاظ على إيقاعه السريع حتى الرمق الأخير، برغم ضغوط المطاردين طيف وبيلزام التي اشتدت في الأمتار النهائية، فحسم مشهور ممثل المملكة العربية السعودية اللقب عن جدارة واستحقاق بأدائه القوي، وذلك بفارق نصف طول عن طيف الذي حل ثانياً بفارق رقبة عن بيلزام الثالث الذي تفوق ب 3 أرباع الطول عن روديس دو لوب.

ونجح الجواد مشهور الخالدية من تقديم عرض قوي ومذهل خصوصاً بالمرحلة النهائية التي أبهرت الجميع، واستطاع من قطع مسافة السباق بزمن 1:51:49 دقيقة، وينحدر مشهور المولود بتاريخ 3 مايو 2014 من نسل جلنار الخالدية والفرس أميرة الخالدية، وتمكن بهذا الفوز التاريخي مع أول عودة لسباقات الخيل العربية في ألمانيا من تعزيز انتصارات الخيول السعودية في مشهد سباقات الخيل العربية في المضامير الأوروبية والعالمية.

شهد السباق وتوّج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية والدكتور اندرياس جاكوبس رئيس سباقات بادن بادن وجوتا هوفميستر مديرة مضمار ايفزهايم وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عبد المنعم الشايقي مدير إسطبلات العذبة والمدرب كولينجتون فيليب والفارس جيان ايكيم بيرنارد الذين تسلموا الكؤوس وسط فرحة كبيرة بهذا الإنجاز والفوز المميز بلقب سباق الجولة السابعة لأفخم سلسلة سباقات في العالم.

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وتوجه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديراً وعرفاناً بالدور البارز والجهود الكبيرة لدولة الإمارات بكافة المجالات وإسهاماتها الفاعلة من أجل إعادة سباقات الخيل العربية إلى ألمانيا من جديد، بعد الانقطاع لفترة طويلة عن تنظيم السباقات.

وقال: خلال فترة انقطاع السباقات في ألمانيا، ابتعد الملاك والمربون عن رعاية الخيل العربي لعدم وجود حوافز وسباقات تشجعهم على الاستمرار بتربية ورعاية وإنتاج الخيل العربي، ونحن كاتحاد دولي حرصنا على تذليل كافة العقبات من أجل إعادة هذه الوجهة المهمة باعتبار ألمانيا من الدول المهمة بمقومات ما تملكه من مزارع وملاك ومرابط كبيرة ومضامير عريقة، خصوصاً بعد أن لاحظنا معاناة الملاك الألمان الذين تركوا هذه الرياضة، وقال: أولينا اهتماماً كبيراً لإعادة هذه الوجهة المهمة التي تساهم في خدمة سباقات الخيل العربية على الخريطة العالمية.

وأضاف: نحن سعداء بالوجود في بادن بادن، وما شاهدناه من تفاعل وترحيب وأصداء ألمانية واسعة، يعكس مدى أهمية هذه الخطوة الكبيرة التي تعيد الملاك والمربين الألمان لأحضان أسرة الخيل الدولية.

وأشاد بالحضور الجماهيري الكبير للمحطة الألمانية التي تمثل إضافة كبيرة ومكسباً مهمّاً لسلسلة سباقات الكأس الغالية، متقدماً بالتهنئة والتبريكات بهذه النجاحات الكبيرة الداعمة للسمعة الطيبة للإمارات ولمكانتها المرموقة في العالم.

من جهته أعرب أحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، عن سعادته الكبيرة واعتزازه بهذه اللحظة التاريخية التي تدون فصلاً جديداً في مسيرة سباقات العربي في المضامير الألمانية، متقدماً بالشكر والتقدير لدولة الإمارات لدعمها الكبير ومبادرتها القيمة بدعم خطط عودة ألمانيا من جديد، بعد أن أضر الابتعاد بالملاك والمربين ومزارع إنتاج الخيل العربي وقلّ الاهتمام بصفة كبيرة نتيجة لعدم توافر المقومات المشجعة لاستمرارية الملاك بهذه السباقات.

من جهته أشاد الدكتور اندرياس جاكوبس رئيس سباقات بادن بادن، بالشراكة مع الإمارات والاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» لاستعادة تنظيم منافسات الخيل العربي من جديد في المضامير الألمانية.

وقال: نفخر بهذه العودة من جديد ورؤية المنافسة القوية في أول ظهور عبر كأس رئيس الدولة للخيول العربية، ما يؤكد المكانة المرموقة للخيل العربي، مبيناً أن العودة ستساهم في تحقيق الإضافة الكبيرة لسباقاتنا وتحفيز الملاك والمربين للاهتمام بالخيل العربي ورعايته، وتوفير كل مقومات النجاح لمسيرته من جديد، متقدماً بالتهنئة لدولة الإمارات بعد النجاحات الكبيرة والأصداء الواسعة بختام الجولة السابعة.