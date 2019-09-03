«تيكي تاكا» مثيرة لفريق روشديل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذ لاعبو فريق روشديل المنافس بالدرجة الأولى في إنجلترا 16 تمريرة قبل تسجيل هدف رائع في مباراة الفوز على ساوثند (3- صفر) مؤخراً، والذي سيواجه مانشستر يونايتد في مسابقة الكأس على ملعب أولد ترافورد بعد 3 أسابيع. وهذا هو الهدف الثالث لروشديل بعد إكمال أكثر من 10 تمريرات ويقبع حالياً خلف البطل مانشستر سيتي الذي يتفوق عليه (5 أهداف بتمريرات أكثر من 10 هذا الموسم). وعلق مدرب روشديل باري ميرفي على تحقيق فريقه ثاني انتصار منذ بدء الموسم: «أرفع القبعة للاعبين، طلبت منهم بين الشوطين أن يكونوا هجوميين، وألا يظهروا أي تراجع للخلف وقد نفذوا التعليمات بحذافيرها».