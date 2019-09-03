لاعبو بني ياس يخضعون لاختبارات بدنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضع لاعبو بني ياس لاختبارات وقياسات بدنية، صباح أمس، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة وينفريد شايفر والجهازين الطبي والإداري.

وتواجد جميع اللاعبين في الاختبارات، وعلى رأسهم المنضم حديثاً لصفوف بني ياس الصربي ساسا أفكوفيتش، وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعات لإجراء الاختبارات التي تهدف إلى الوقوف على مستوى التطور في اللياقة البدنية بالنسبة للاعبين.

وتعتمد الاختبارات البدنية على العديد من القياسات تجرى كل فترة زمنية محددة على مدار منافسات الموسم الكروي، حيث هدف شايفر من اختبارات أمس لقياس مدى التطور في الحالة البدنية للاعبين بالمقارنة مع شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين اللذين شهدا إقامة المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا، وظهر لاعبو بني ياس في مباراة الشارقة الافتتاحية بكأس الخليج العربي، والتي تعد المواجهة الرسمية التي خاضها حتى الآن، بمستوى بدني جيد ومبشر، حيث نجح السماوي في حصد العلامة الكاملة بفوزه على الملك بهدفين نظيفين سجلهما الإسباني بيدرو كوندي.

يذكر أن لاعبي بني ياس قد خلدوا لراحة لمدة يومين عقب مباراة العين الودية الأخيرة، والتي انتهت بفوز السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بأمر من شايفر الذي وجه بمباشرة التدريبات أمس الأول مجدداً. ومن المقرر أن يواصل بني ياس تدريباته خلال الأيام المقبلة على فترتين صباحية ومسائية حتى موعد مباراته أمام الوحدة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي السبت المقبل.