«أبيض الصالات» يبدأ الإعداد للآسيوية من ملعب الخوانيج

انطلق إعداد منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات مساء أمس الأول على ملعبه في صالة اتحاد الكرة في الخوانيج لبدء التحضيرات الخاصة بإعداد الأبيض للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا المقبلة وانطلقت التدريبات تحت إشراف المدرب الوطني عبد الرؤوف عمر المرزوقي المدير الفني للمنتخب ومساعده البرازيلي رامون تياجو ومدرب الحراس البرتغالي جواو سيلفا وتلعب التصفيات في البحرين منتصف أكتوبر المقبل وأوقعت القرعة منتخبنا مع البحرين والكويت والعراق وفلسطين.

شارك في الحصة الأولى أمس الأول 12 لاعباً هم جابر محمد يوسف وعمر عبدالستار الفهيم وطاهر ناصر وحسن الحنطوبي وعبدالكريم جميل وعبدالله الحوسني ووائل محمد خميس وطاهر حسن وراشد عبيد وحمدان الكثيري وأحمد حسين حماد وحمد حسن وحضر اللاعبان عبدالله الخمري وعلي الخمري إلى ملعب التدريبات واجتمع معهما المدرب عبد الرؤوف عمر واعتذرا عن عدم إمكانية المشاركة، الأول بداعي الإصابة والثاني بسبب العمل الوظيفي وتخلف عن الحضور عبدالله سالم الخالدي بداعي الإصابة وعلي خميس راشد بداعي الارتباط بالدوام.

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وانضم اللاعبان محمد عبيد وعمر النقبي إلى تدريبات المنتخب اعتباراً من أمس بعد أن أصبح علي الخمري خارج حسابات الجهاز الفني وينتظر الجهاز الفني تعافي عبد الله الخمري من الإصابة وقال إن الباب مفتوح لأي لاعب يفرض نفسه على الجهاز الفني من خلال مراقبة اللاعبين في مباريات كأس الاتحاد.

ورحب عبد الله حسن الدرمكي مدير المنتخب باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية الأولى نيابة عن عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وإخوانه أعضاء اللجنة وقال للاعبين: تعرفون حجم المسؤولية التي تنتظركم اعتباراً من اليوم وحتى نهاية التصفيات جيداً والثقة في جميع اللاعبين متوفرة وأرجو من الجميع الانضباط والحرص على التواجد في التدريبات. وأوضح لهم بأن اللجنة التنفيذية تسخر كل إمكاناتها لخدمة المنتخب كما نقل لهم تحيات سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية المتواجد خارج الدولة وسيكون مع الفريق في التدريبات والمباريات الودية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ومن جانبه قال المدرب عبدالرؤوف عمر إن 7 أسابيع تعتبر فترة كافية جداً لإعداد المنتخب وتجهيزه من كافة النواحي وقال: ثقتي كبيرة في أننا جميعاً على قلب رجل واحد قبل أن نتجمع في ملعب التدريبات، وهدفنا واحد وثقتنا بأنفسنا كبيرة وقادرون على تحقيق كل أهدافنا، ستكون هناك 6 مباريات دولية ودية خلال المعسكر المغلق الداخلي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وقبل التوجه إلى المرحلة الأخيرة من الإعداد في المعسكر الخارجي الذي سيكون في البحرين اعتباراً من يوم 11 أكتوبر وحتى موعد التصفيات. وأشاد عبد الرؤوف عمر بروح اللاعبين وحرصهم على الحضور في وقت مبكر وأشاد باللاعبين علي وعبدالله الخمري اللذين حضرا إلى ملعب التدريبات رغم اعتذارهما المسبق للمدرب ومدير المنتخب.