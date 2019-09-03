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لقب أفضل لاعب بين فان دايك ورونالدو وميسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم، بين الأرجنتيني ليونيل ، والبرتغالي ، والهولندي فيرجيل فان دايك، بحسب ما أعلن «الفيفا» أمس. وستمنح الجائزة في الحفل السنوي لجوائر الاتحاد، والمقرر هذا العام في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر/‏أيلول الجاري.

واختبر فان دايك موسماً رائعاً مع ، إذ أحرز معه لقب ، وساهم في قيادته لاحتلال المركز الثاني في الممتاز بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي.

وستتنافس ثلاث لاعبات على لقب الأفضل، وهن الأمريكتان ميجان رابينوي وأليكس مورجان اللتان توجتا بلقب مونديال فرنسا 2019 هذا الصيف، والإنجليزية لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي.

ويتنافس حارسا البرازيل أليسون بيكر (ليفربول)، وإيدرسون (مانشستر سيتي)، والألماني مارك أندري تير شتيجن () على جائزة أفضل حارس مرمى، علماً أن أليسون نالها من الاتحاد الأوروبي.

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