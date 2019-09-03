«الأبيض» يغادر غداً إلى كوالالمبور لمواجهة ماليزيا في تصفيات آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُغادر فجر يوم غد الأربعاء عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا في ال 10 من سبتمبر / أيلول الجاري باستاد بوكيت جليل ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 26 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي) حبيب الفردان، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

وكان الأبيض أقام معسكراً إعدادياً في البحرين خاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب جمهورية الدومينيكان، وانتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة سجلها خليل إبراهيم (هدفان) وبندر الأحبابي وجاسم يعقوب، فيما فاز في المباراة الثانية على منتخب سريلانكا بخمسة أهداف مقابل هدف جاءت عن طريق علي مبخوت (3 أهداف) وأحمد برمان وعلي صالح.

وحرص الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا على خوض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين بهدف منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية قبل خوض غمار التصفيات.

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وأبدى إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول رضاه عن معسكر المنتخب الذي اختتم أمس الأول في المنامة، مؤكداً أنه حقق الأهداف المطلوبة، وأسهم في رفع درجة جاهزية نجوم الأبيض للمرحلة الأولى من التصفيات.

وعدد إسماعيل راشد فوائد معسكر البحرين، مشيراً إلى أن الأبيض خاض تجربتين إعداديتين وقف من خلالهما المدرب على المستوى العام للمنتخب، واطمأن على جاهزية العناصر المختارة، كما أسهمت التجربتان في كشف الكثير من الأمور الفنية المهمة التي سيعمل الجهاز الفني عليها في الفترة المقبلة بالسعي لعلاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات حتى يظهر المنتخب بالصورة المطلوبة، ويحقق هدفه في التصفيات.

ولفت مدير المنتخب إلى أن المعسكر شهد مشاركة عدد من العناصر الجديدة من اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب للمرة الأولى، مبيناً أن هؤلاء اللاعبين الشباب قدموا أنفسهم بصورة جيدة تبشر بميلاد جيل جديد من المواهب التي ستعزز تشكيلة الأبيض كثيراً في المستقبل القريب.

واعتبر إسماعيل راشد عودة اللاعب عمر عبد الرحمن للمشاركة مجدداً مع المنتخب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، واحدة من أهم المكاسب التي تحققت خلال فترة المعسكر، مضيفاً أن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية اللاعب وقدرته على المشاركة في المرحلة المقبلة، ليسهم مع زملائه في قيادة الأبيض للتأهل عبر التصفيات المشتركة.

وختم مدير المنتخب حديثه بالإشادة بكل اللاعبين على الدرجة العالية من الانضباط والالتزام التي تميز بها المعسكر، والروح العالية التي أدوا بها التدريبات والمباريات الإعدادية، كما قدم إسماعيل شكره للجهازين الإداري والفني للمنتخب على ما قدموه من عمل مميز خلال المعسكر، متمنياً أن تكلل مساعي الجميع بالنجاح، وأن يحقق منتخبنا آمال وتطلعات الجماهير الرياضية.