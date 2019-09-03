شكرا لقرائتكم خبر عن السويدية هانا بطلة مونديال «أم الإمارات» في الدنمارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفارسة السويدية هانا مارتنسون، على صهوة الجواد «أفجان»، بإشراف المدربة ماريا هاجمان اريكسون، بطلة للجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، والذي أقيم أمس الأول، بمضمار كلامينبورج في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وشارك في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 1800 متر، والبالغة جائزته 74 ألف كرونة دنماركية، 7 فرسان وفارسات من ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، السويد، إيرلندا، والمملكة المتحدة.

وقدمت الفارسة هانا مارتنسون عرضاً رائعاً في السباق، توجت به جهودها، فيما جاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية أليخاندرا كوتريز على صهوة «جلدي كرو»، فيما جاء ثالثاً الفارس الإيطالي ستيفانو ريموندو على صهوة «أيمن».

يذكر أن الخيول أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق، هي بإشراف المدربة السويدية ماريا هاجمان اريكسون، ويعد فوز «افجان»، هو الثالث له من إجمالي 6 مشاركات ويبلغ تصنيفه (67)، ولم يكن مرشحاً للفوز.

وأعربت الفارسة البطلة هانا التي يبلغ وزنها 53 كيلوجراماً، عن سعادتها بهذا الفوز الكبير والتأهل إلى النهائيات في مضمار أبوظبي نوفمبر المقبل، ووصفت الفوز بأنه استثنائي والأبرز في تاريخها الذي يمتد لمدة ثماني سنوات.

وقالت الفارسة المولودة في عام 1996، إنها حصلت على أول رخصة لها لقيادة الخيول في عام 2011، وخاضت 110 سباقات حققت خلالها 18 فوزاً.

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وعقب ختام السباق قامت فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «إيفهرا»، رئيسة لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار» بتتويج الفائزين.

وحرصت السفيرة فاطمة خميس المزروعي، على حضور ومتابعة السباق، وأعربت عن فخرها بالفعاليات التي تقام ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مشيرة إلى أن الرياضة دائماً تصنع التقارب بين الأمم.

وعبرت عن سعادتها بحضور المهرجان الكبير في الدنمارك، وبينت أن دولة الإمارات ترتبط مع مملكة الدنمارك بعلاقات تجارية وثقافية وثيقة وبينهما التزام مشترك يركز على التنسيق والتعاون والاستدامة، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تأتي من السياسة الحكيمة بفضل جهود القيادة الرشيدة.

وأكدت لارا صوايا أن نجاح سباق مونديال «أم الإمارات»، يمثل تواصل السلسلة المتميزة للسباق في كل المحطات، حيث شهد السباق حضوراً جماهيرياً غفيراً ومنح تحدي الفرسان والفارسات الحماس لتقديم أفضل أداء، وظهر ذلك في التنافس المثير من بداية الانطلاقة وحتى خط النهاية.

كما أشادت بالنجاحات المتميزة التي تسجلها سباقات البوني ضمن المهرجان وبالتفاعل الجماهيري الكبير للسباق الذي أقيم في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق يأتي في إطار تحقيق أهداف المهرجان لتقديم فرسان المستقبل في المضامير.

هذا ويستضيف مضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 9 سبتمبر الجاري، فعاليات الجولة الثامنة من كأس زايد، والجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إيفهرا».