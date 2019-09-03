حافلة هدية من «خيرية الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدت «جمعية الشارقة الخيرية» حافلة كبيرة مزودة بأحدث وسائل الأمن والسلامة إلى نادي خورفكان للمعاقين في إطار الشراكة المجتمعية بين الجمعية ومؤسسات الإمارة، وقام سالم سعيد الناعور مدير إدارة الجمعية فرع خورفكان، بتسليم الحافلة إلى محمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين.

وثمن القواضي هذه المبادرة الطيبة من الجمعية، وتبرعها بالحافلة لمصلحة نادي خورفكان للمعاقين، مؤكداً أن هذه المبادرات تبرز الوجه الحضاري والإنساني لمجتمعنا، كما تسهم في الارتقاء به وتنميته؛ من خلال تعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها؛ حيث تعد «جمعية الشارقة الخيرية» من أهم الداعمين والشركاء الدائمين لأنشطة وفعاليات نادي خورفكان للمعاقين في مختلف مدن الإمارة، كما أن مثل هذه المبادرات تعمل على بث روح التكافل المجتمعي، وحث الأفراد ومنظمات المجتمع المدني المختلفة بما فيها قطاع الأعمال على التعاون؛ من أجل تقديم أفضل رعاية وعناية ممكنة لذوي الإعاقة.