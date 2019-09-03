فتح التسجيل في سباق دبي للقوارب الشراعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة في «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» عن فتح باب التسجيل؛ للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي ينظمه النادي في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 يوم السبت المقبل، ووجهت اللجنة المنظمة بالنادي الشكر إلى النواخذة والملاك، الذين تفاعلوا مع الاستبيان الذي أطلقه النادي مؤخراً؛ لمعرفة مدة رضا المشاركين عن موعد بداية الموسم، والذي يصادف، يوم السبت المقبل، ووجد الموعد ترحيباً كبيراً من قبل النواخذة البحارة.

وأشاد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» بسرعة الاستجابة والتعاون من قبل النواخذة والملاك، متمنياً للجميع من المنظمين والمشاركين النجاح والتوفيق في جميع المحطات والمشاركات في الموسم الجديد 2019-2020.

ودعا مدير إدارة السباقات كافة النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، إلى ضرورة التسجيل قبل نهاية موعد التسجيل بعد غد الخميس؛ وذلك عبر الرابط الإلكتروني، والذي أرسل إلى جميع النواخذة والملاك عبر خدمة الرسائل القصيرة.

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وقال القمزي: إن التسجيل متاح أيضاً لجميع الراغبين في المشاركة في مقر النادي؛ عبر لجنة السباقات في أوقات ومواعيد الدوام بين العاشرة صباحاً والثانية ظهراً حتى موعد إغلاق باب التسجيل، الخميس، والذي سيتم بعده إعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق المقرر، يوم السبت.

وأوضح: إن اللجنة المنظمة تعكف في الأيام المقبلة على استكمال الجوانب التنظيمية الخاصة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية؛ ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي؛ وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)؛ والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي؛ وسلطة مدينة دبي الملاحية؛ ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية)؛ ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة يأس الرياضية)؛ ومجموعة نخيل البحرية.

يذكر أن شهر سبتمبر/أيلول يشهد إقامة 3 سباقات؛ الأول سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، السبت المقبل، والثاني سباق الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة يوم 21 سبتمبر، والثالث سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يوم 27 سبتمبر.