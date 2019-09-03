نزالات مثيرة للجوجيتسو في «مارينا مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أبوظبي مجموعة من نزالات الجوجيتسو المثيرة خلال البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي والذي يستمر حتى 7 سبتمبر.

تجمع البطولة نخبة من أفضل الرياضيين على مستوى المنطقة والعالم، للتنافس فيما بينهم على مدى يومي أمس واليوم.

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ولقد اختتم اليوم الأول من البطولة في مركز مارينا مول التجاري بأبوظبي على أن تقام المرحلة النهائية التي تقام يوم غد ابتداءً من الساعة 6 مساءً في مركز المارينا مول التجاري.

وشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة ثمانية لاعبين من أبناء الدولة جنباً إلى جنب مع ثمانية لاعبين دوليين من البرازيل ومونتينيجرو (الجبل الأسود) والمغرب واليمن وفلسطين لخوض نزالات مفعمة بالتشويق والحماسة ضمن فئتي الوزن الخفيف والمتوسط.

وأبدى اللاعب الإماراتي محمد السويدي الذي تأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة عن الوزن الخفيف سعادته الكبيرة في المشاركة بهذه البطولة ويتطلع بقوة إلى ملاقاة نظيره البرازيلي ثاليسون أراجو وانتزاع الميدالية الذهبية.