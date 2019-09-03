ختام ناجح لمعسكر المبارزة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة رئيس اللجنة المالية ختام المعسكر الدولي للمبارزة بدبي الذي انطلقت فعالياته من ال 22 حتى ال 29 من أغسطس الماضي، واستضافته صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بمنطقة الطوار بدبي، ونظمه اتحاد الإمارات للمبارزة.

وأشاد المنصوري بالجهود المبذولة سواء من اللاعبين أو المدربين أو اللجنة الفنية بالاتحاد الذين يبذلون قصارى جهدهم طوال العام لنجاح مسيرة المبارزة التي تسير من نجاح إلى نجاح، وتختصر الزمن للوصول إلى العالمية وفق رؤية مجلس الإدارة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة.

Advertisements

وقال: لمسنا عن قرب الجهود المبذولة في المعسكر الدولي الأول للمبارزة الذي حضره أكثر من 50 لاعباً ولاعبة، ولم يقتصر على أبناء الإمارات، بل شمل أبطال المنتخب الإيطالي للمبارزة أصحاب الإنجازات العالمية، كما لحق بالمعسكر أيضاً لاعبون من المملكة العربية السعودية والكويت والمجر ومصر، وعدد من اللاعبين الأجانب المقيمين بالدولة، وبلا شك حضور أبطال العالم الإيطاليين في هذا المعسكر قد أضاف الكثير إلى اللاعبين بهدف رفع المستوى الفني والرياضي، وكان التركيز في المعسكر الذي شهد تدريبات على فترتين يومياً، وهو ما ساعد على رفع مستوى اللياقة البدنية لدى اللاعبين واللاعبات، إضافة إلى رفع المستوى الفني للجميع، وهو ما أكد نجاح المعسكر.

وشهدت فعاليات المعسكر تدريبات اللياقة البدنية بقيادة المدرب كامي ثابت، وتدريبات المدرب الإيطالي استيفانو واللاعبين الإيطاليين أبطال العالم الأربعة مع اللاعبين الآخرين من دول العالم ومدربي المنتخب الوطني شريف محمود في سلاح الآيبييه وأسامة عادل في سلاح الفلورييه، بينما كانت تدريبات سلاح السابر بإشراف المدربة المجرية سابينا.

وفي ختام المعسكر، كرم المنصوري الفريق الإيطالي ومدربه، إضافة إلى تكريم اللاعبين الذين احتفلوا بنجاح المعسكر الأول بدبي.