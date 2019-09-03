«مربط الجواهر» يخطف الأضواء في الموسم الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت خيول مربط الجواهر الأضواء خلال المنافسات النهائية لبطولة بيرجامو الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة 2019، التي اختتمت مساء أمس الأول بمدينة بيرجامو الإيطالية، واستطاع خلالها مربط الجواهر الظفر بثلاث ميداليات ملونة، منها ذهبية وفضيتان، ومنح المهر «إيمار إيه في آي» المربط اللقب الذهبي لبطولة الأمهار، فيما حصد رفيقه «دي جاري» اللقب الفضي، ونالت المهرة «فيكتوريا بي جي» اللقب الفضي لبطولة المهرات.

كما حققت خيول مربط دبي فضيتين خلال البطولة عبر «دي عسلية» التي حلت وصيفة خلال بطولة المهرات بعمر سنة، وهو نفس المركز الذي ناله رفيقها «دي شام» في بطولة الأمهار عمر سنة.

يشار إلى أن خيول مربط الجواهر دشنت وجودها الأوروبي القوي عبر بطولة ميلان الدولية بإيطاليا، حيث حققت ثنائية ذهبية عبر المهرة «فام دوناتيلا» بطلة المهرات، و«منتصر الزبير»، كما حاز المهر «دي جاري» برونزية الأمهار خلال نفس البطولة.

وشهدت بطولة ستروهن التي أقيمت بألمانيا في يوليو الماضي، عودة «دي خطافة» و«منتصر الزبير» للتألق من جديد، حيث حقق الأول فضية الفحول، فيما نالت الثانية برونزية الأفراس.

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وأكد عبد الرحمن البيضائي رئيس مجلس إدارة مربط الجواهر، سعادته بالنتائج المميزة لخيول المربط خلال هذه البطولة، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات تعتبر امتداداً للانطلاقة القوية خلال الموسم الأوروبي.

وأوضح أن هذه الخيول التي حققت الانتصارات من الرؤوس الجديدة التي انضمت للمربط مؤخراً، الأمر الذي يؤكد وجود وفرة نوعية وخيارات متعددة خاصة أن مربط الجواهر لم يتجاوز تأسيسه عاماً واحداً.

وقال: «المشاركة والنتائج الجيدة في أوروبا تأتي تكملة للانطلاقة القوية خلال موسم الإمارات، التنافس المحلي داخل الدولة بوجود نخبة من أفضل الخيول تعود لمرابط قوية، عامل رئيسي لتفوق الإنتاج المحلي عالمياً. مربط الجواهر يركز على الإنتاج، حيث نمتلك عدداً من الأفراس التي ستشكل القاعدة الأساسية، إضافة إلى اعتمادنا على أفضل الفحول على مستوى العالم».

وأكد البيضائي أن انطلاقة مربط الجواهر والنجاحات التي حققها سواء في الموسم المحلي أو في أوروبا، أمر طبيعي، خاصة أن الإمارات تمتلك إرثاً كبيراً في جميع مناشط الفروسية، لا سيما منافسات الخيول العربية الأصيلة.