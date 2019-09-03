فشل صفقة انتقال بواتينج إلى يوفنتوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، عن فشل صفقة انتقال جيروم بواتينج لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني إلى يوفنتوس تورين الإيطالي.

وذكرت صحيفتا «بيلد» و«سبورت بيلد»، الصادرتان أمس، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن انتقال المدافع الدولي السابق الذي فاز مع منتخب ألمانيا بمونديال 2014، وبذلك سيستمر بواتينج «30 عاماً» في النادي البافاري.

تجدر الإشارة إلى أن بواتينج حالياً هو لاعب بديل في بايرن، وفي الوقت نفسه سيتغيب المدافع جيورجيو تشيليني لاعب يوفنتوس لأشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.