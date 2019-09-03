سلة النصر تضم الأمريكيين جيلي بوند وجي بي فير

اعتمدت الإدارة الفنية في سلة النصر انضمام الثنائي الأمريكي المميز جيلي بوند، وجي بي فير، بجانب اللاعب المقيم السنغالي ماندي إلى قائمة الفريق الأول في نادي النصر الذي يخوض غمار الموسم الجديد بهدف إضافة بطولات جديدة إلى سجله الذي اختتمه الموسم الماضي بالفوز بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بجانب منافسته على كل ألقاب الموسم الماضي.

أكد قاسم محمد عضو شركة الألعاب الرياضية في النادي مشرف لعبة كرة السلة أن الإدارة النصراوية تتطلع هذا الموسم لحصد ثمار جهد وعمل السنوات الماضية بالتواجد الدائم على منصات التتويج، في ظل اكتمال الصفوف والمستوى الفني العالي لقائمة الفريق التي تجمع كوكبة من أصحاب الخبرة والعناصر الشابة الواعدة بالنادي.

وقال: إن إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي برئاسة عبدالرزاق الهاشمي نجحت أيضاً في ضم المدرب المميز وصاحب الخبرة أحمد عمر ليقود مسيرة الفريق بداية من هذا الموسم، وتعول عليه وعلى خبرته في استغلال طاقات وخبرة أعضاء الفريق الذين تراهن عليهم الإدارة ومحبو الأزرق.

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وأضاف: الموسم الجديد يتوقع له أن يشهد قمة المنافسة بين فرق المسابقة لجاهزية كل الفرق وكفاءة وتميز لاعبيها، كافة فرق المسابقة نجحت في التعاقد مع مدربين مميزين ولاعبين محترفين بمستوى عال مما يساهم في إشعال كافة مسابقات الموسم.

وأوضح قاسم أنه بجانب قائمة الفريق المميزة نجحت الإدارة في ضم لاعب المنتخب السابق علي عباس قادماً من الوصل للاستفادة من خبرته وإمكانياته كلاعب مميز.

واعتبر مشرف عام السلة في النصر مسابقة كأس الاتحاد المقبلة التي تقام بداية من 12 سبتمبر خير تحضير وإعداد للفريق قبل خوض غمار الموسم الجديد.

وذكر أن قائمة العميد النصراوي تضم هذا الموسم بجانب قائمة الأجانب المحترفين عدداً من عناصر الخبرة مثل اللاعبين إبراهيم عبيد، هشام حسن، صالح سلطان، وطلال سالم بجانب عدد من الأساسيين أمثال راشد سالم، سعيد عبدالله، حمد عاشور، ومحمد سالم العنيزي، ولاعبي فئة الشباب وهم فيصل محمد وعبدالله محمود، وحسن عبدالله، وحمد حيدر، بجانب ضم لاعبين جدد من فئة فوق 30 سنه هما علي عباس كابتن المنتخب والوصل والشباب السابق، وحسن علي عمر لاعب شباب الأهلي.