انسحاب ديوكوفيتش يمهد طريق البطولة لفيدرر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرمت الإصابة المصنف الأول، الصربي نوفاك ديوكوفيتش (32 عاماً) من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وأرغمته على الانسحاب من الدور الرابع أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين، بينما عبرالسويسري روجيه فيدرر والأمريكية سيرينا وليامس إلى الدور ربع النهائي. وكان ديوكوفيتش المتوج بأربعة ألقاب كبرى في آخر خمس بطولات جراند سلام، قد عانى من ألم في كتفه اليسرى منذ بداية بطولة فلاشينج ميدوز الأسبوع الماضي، وانسحب من لقائه ضد فافرينكا عندما كان متأخراً بنتيجة 6-4، 7-5 و2-1.

أما فافرينكا المتوج بثلاثة ألقاب كبرى، فرأى أنه على المسار الصحيح لاستعادة مستواه المعهود بعد عامين من جراحة أجراها في ركبته. ويلتقي السويسري في ربع النهائي بالروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب دورة سينسيناتي الأمريكية، والذي بلغ أول ربع نهائي له في البطولات الكبرى بتغلبه على الألماني دومينيك كوفر 3-6، 6-3، 6-2 و7-6.

ويلاقي فيدرر في الدور المقبل البلغاري جريجور ديميتروف المصنف 78 الذي تغلب على الأسترالي أليكس دي مينور.

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ولدى السيدات، بلغت المخضرمة سيرينا وليامس، المصنفة ثامنة، ربع النهائي بتغلبها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-3 و6-4 في 92 دقيقة، لتواصل بذلك السعي إلى إحراز لقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى.

وخرجت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة على يد البريطانية جوهانا كونتا بخسارتها 7-6 (7-1) و3-6 و5-7 في الدور الرابع. وفقدت بليشكوفا فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي من اليابانية أوساكا حاملة لقب فلاشينج ميدوز، إذ كان يترتب عليها بلوغ نصف النهائي على الأقل.

وأعلن منظمو البطولة فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على اللاعب مارك براين (40 عاماً) بعدما استخدم مضربه للقيام بحركة إطلاق نار على أحد حكام الخط.