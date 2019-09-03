الزمالك يحسم موقف ساسي والنقاز من خوض نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك حصول النادي على موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم باستمرار الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي مع الفريق الأبيض لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" بأن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أجرى اتصالات بمسؤولي الاتحاد التونسي وطلب استمرار اللاعبين وعدم الانضمام لمعسكر نسور قرطاج.

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وفي الوقت نفسه، حصل رئيس الزمالك على موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي باستمرار الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وامام عاشور ومصطفى محمد مع الفريق وعدم انضمامهم لمعسكر المنتخب.

وكان بيراميدز تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على بتروجيت (2-0) في نصف نهائي مساء الإثنين، ليضرب موعدا مع الزمالك حامل لقب المسابقة في النهائي.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر موعدا لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.