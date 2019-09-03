سيد عبدالحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سخر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من التصريحات التي أدلى بها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، بشأن عودة الفريق الأحمر إلى مستواه المعهود.

وكان أمير مرتضى صرح عبر قناة "الحدث اليوم" تعليقا على تعيين الأهلي لرينيه فايلر كمدرب للفريق قائلا: "نتمنى أن يعود الأهلي لسابق مستواه"، مؤكدًا أن الزمالك رفض التعاقد مع المدرب السويسري.

ليرد عبدالحفيظ على أمير مرتضى ضاحكا: "أحدهم قال (أتمنى الأهلي يرجع لسابق مستواه)، فكرني بالمسرحية والراجل اللي بيقول (شيلوه من فوقي لأموته)"، في إشارة إلى تفوق الأهلي على الزمالك مؤخرًا.

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وأضاف عبر قناة "الأهلي" مساء اليوم الإثنين: "نحن في عالم وهو في عالم افتراضي، سُنة الحياة بتقول اننا بنكسبك على طول، وانت ممكن تكسبني مرة أو مرتين فقط".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلا: "فيه ناس لما تعلن عن صفقاتها أو مدير فني بيكون المؤتمر عامل زي الفراشة بتاع الأفراح، وتجيب ماجد الكدواني بتاع فيلم الفرح".

يُذكر أن الأهلي حصد لقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بفارق ثمانية نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.