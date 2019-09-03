النشرة الرياضية| الأهلي يرد على مرتضي.. كواليس أزمة النقاز .. وبيراميدز فى نهائى الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد فى بدايته المؤتمر الصحفي لتقديم رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي وتخلله أزمة حمدي النقاز نجم الزمالك وانتهتى بتأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

قطر تكشف الثلاثاء عن شعار مونديال 2022

تتجه أنظار العالم الثلاثاء صوب العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة خطوة جديدة ومهمة على طريق الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم والمقرر إقامتها في قطر حيث يطلق المنظمون شعار البطولة.

كلوب يعلن انتهاء أزمة صلاح وماني

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين ثنائي خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني - انتهت بنسبة 100%.

القصة الكاملة لأزمة النقاز مع الزمالك قبل تدخل مسؤولي النادي

شهد الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك أزمة بسبب مطالبة التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق، بالحصول على مقدم تعاقده وعلم الخليج 365 أن اللاعب غضب بسبب تأخر صرف مقدم تعاقده، مطالبا مسؤولي الزمالك بذلك، وإلا سيفكر في الرحيل عن الفريق.

صلاح خارج القائمة النهائية بـ"The Best".. منافسة قوية على أفضل لاعب ومدرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية لجوائز الأفضل في العالم لعام 2019 ولم يتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في القائمة النهائية لأفضل لاعب، بعد دخوله في القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين، ليدخل القائمة النهائية الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فان دايك، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

بالفيديو.. فيفا يكشف عن الثلاثي المرشح لجائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة للأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2019 "جائزة بوشكاش" والتي تمنح لأفضل هدف في العالم وترأس ليونيل ميسي، نجم برشلونة، القائمة بهدفه في مرمى ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

فايلر: دوري الأبطال هدفنا.. أعدكم بكرة هجومية.. وأعلم حجم الضغوط بالأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعلم أمر ابتعاد النادي الأهلي عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا منذ سنوات، لذا سيكون هدفه الحالي هو تحقيق تلك البطولة للنادي.

فايلر يقدم جهازه المعاون.. ويصرح: "أول مباراة مع الأهلي يوم ميلادي"

قدّم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جهازه المساعد الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

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عبدالحفيظ يوجه رسالة لـ"فايلر" قبل بدء مهمته مع الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني بالأهلي على توجيه رسالة دعم إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر.

مؤتمر فايلر.. الأهلي يوضح 4 أسباب لاختيار مدربه الجديد ورسالة للجماهير

أكد طه إسماعيل مدير لجنة التخطيط بالأهلي، أن النادي اختار السويسري رينيه فايلر ليقود الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة لـ4 أسباب.

الأهلي يرد على تصريحات مرتضى عن راتب فايلر ويوضح قيمة الشرط الجزائي

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن حصول السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون بالأهلي على راتب سنوي وقدره 2 مليون يورو.

أمامه 3 تحديات.. هل سيغيب صلاح عن منصات التتويج "الفردية" في 2019؟

غاب اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في العالم.

فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة.. المرتدات والأطراف أبرز تعليماته

دشن السويسري رينيه فايلر مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد سويعات من مؤتمر تقديمه مديراً فنياً للعملاق الأحمر خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.

"الصياح من أجل المرتدات وإيقاف التصوير" .. كواليس المران الأول لفايلر فى الأهلي

قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي مرانه الأول لفريقه الجديد على ستاد "مختار التتش" بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.

تأهل تاريخي.. بيراميدز يقصي بتروجيت ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي الكأس

لمرة الأولى في تاريخه، تأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت بنتيجة (2-0) على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، في نصف نهائي المسابقة.

اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المباارة النهائية لمسابقة كأس مصر التي ستجمع فريقي الزمالك مع بيراميدز، ستقام يوم 8 سبتمبر الجاري.