اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المباارة النهائية لمسابقة كأس مصر التي ستجمع فريقي الزمالك مع بيراميدز، ستقام يوم 8 سبتمبر الجاري.
وكانت لجنة المسابقات السابقة باتحاد الكرة المصري، قد حددت يوم 5 سبتمبر موعدًا للمباراة النهائية للكأس، قبل أن يتم تعديل الموعد.
ووفقًا لبيان رسمي أعلنه اتحاد الكرة المصري، فإن نهائي الكأس سيقام الأحد القادم، على أن يتم تحديد ملعب اللقاء وعدد الحضور الجماهيري وفقًا للموافقات الأمنية.
الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لنهائي الكأس بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بينما تفوق بيراميدز على بتروجيت.
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