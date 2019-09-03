طائرة الزمالك تتعاقد مع محترف روسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- مراسل الخليج 365 أعلن الزمالك عن تعاقده مع اللاعب الروسي ألكسندر بيتروف لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالفريق الأبيض. وتعاقد الزمالك مع الروسي الكسندر بيتروف لمدة موسم لدعم صفوف فريق الطائرة بالنادي. وسبق للروسي الكسندر اللعب فس صفوف الريان القطري ومن قبله زينيت الروسي. Advertisements ويعد اللاعب الروسي بيتروف من مواليد 1987، ويبلغ طوله 197 سم، ويقود الزمالك حاليا الدكتور حسام عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأبيض. وجدير بالذكر أن الزمالك لم ينجح في الفوز بأي بطولة خلال الموسم الماضي.

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