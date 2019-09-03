مدرب بتروجيت: لن نترك حقنا في الدوري.. وسنتوجه للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد عودة المدير الفني لنادي بتروجيت، أن فريقه تعرض للظلم خلال الموسم الماضي من الدوري المصري، مما أدى إلى هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

وأشار عودة في تصريحات عبر قناة نايل سبورت، إلى أن الموسم الجديد من الدوري الممتاز لن يبدأ إلا في تواجد بتروجيت، أو بعد رد اتحاد الكرة على قرار عودته للدرجة الممتازة على الأقل.

وقال المدير الفني لبتروجيت: "لن نترك حقنا، تعرضنا لظلم كبير، حتى اللحظة الأخيرة من الدوري كان بإمكاننا البقاء في الدوري المصري".

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وأكمل: "نحن الفريق الذي طلب لعب كل الأسابيع الأخيرة من الدوري في نفس الوقت، ولكن ذلك لم يحدث، لعبنا 4 مباريات في 11 يومًا، وهذا ظلم كبير".

وأضاف: "لجنة التسوية رأت أننا تعرضنا للظلم وفقًا لما تنص عليه لوائح اتحاد الكرة التي لم يتم تطبيقها، الدوري المصري لن يبدأ إلا بعد الرد على الحكم الذي حصلنا عليه".

واختتم: "إذا لم يحدث ذلك سنتوجه إلى الفيفا، ذلك حدث من قبل في الجزائر والاتحاد الدولي وقتها قرر عودة أحد الأندية إلى الدوري الممتاز".

وكانت لجنة التسوية قد أعلنت منذ عدة أيام عن ضرورة عودة بتروجيت، إلى جانب الأندية الهابطة للدرجة الأولى، إلى الممتاز خلال الموسم المقبل.