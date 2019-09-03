المنتخب الأوليمبي يسمح للاعبي الزمالك بالمشاركة في نهائي كأس مصر

وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب، على ترك لاعبي الزمالك للمشاركة مع فريقهم في نهائي كأس مصر يوم الاحد المقبل. للمشاركة مع فريقهم في نهائي كأس مصر يوم الاحد المقبل. 3وطلب الزمالك استمرار امام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي مع الفريق استعدادا لنهائي الكأس.



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