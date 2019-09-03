نهائي كأس مصر 8 سبتمبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز ، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية. على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية. وكان الزمالك حمل اللقب قد تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه مساء أمس علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بينما تأهل بيراميدز للنهائي بعد فوزه اليوم علي بتروجت بهدفين دون رد ليتأهل الي النهائي للمرة الأولي في تاريخه . للمباراة النهائية عقب فوزه مساء أمس علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بينما تأهل بيراميدز للنهائي بعد فوزه اليوم علي بتروجت بهدفين دون رد ليتأهل الي النهائي للمرة الأولي في تاريخه .

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