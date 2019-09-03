شاهد.. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع ايكاردي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً عن تعاقده مع الدولي الأرجنتيني ماورو ايكاردي قادماً من انتر ميلان الإيطالي . وأنهي البي اس جي صفقة انتقال النجم الأرجنتيني لمدة عام علي سبيل الإعارة، بعد أن تواجدت واندا ايكاردي زوجة اللاعب ومديرة أعماله في باريس لإنهاء كل التفاصيل المتعلقة بانتقال اللاعب لنادي العاصمة الفرنسية . سبيل الإعارة، بعد أن تواجدت واندا ايكاردي زوجة اللاعب ومديرة أعماله في باريس لإنهاء كل التفاصيل المتعلقة بانتقال اللاعب لنادي العاصمة الفرنسية . وكان ايكاردي قد دخل في أزمة عنيفة مع إدارة انترميلان بعد أن رفض تجديد تعاقده مع الفريق ليتم تجميده وسحب شارة القيادة منه في الموسم الماضي، قبل أن يتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو بديلاً له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

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