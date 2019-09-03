جلسة هامة بين رئيس الإسماعيلي والجهاز المعاون لميودراج

اجتمع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى ، اليوم الاثنين مع أعضاء الجهاز الفنى المعاون والذى ضم كل من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأكرم علياوى مخطط الأحمال.
جاء ذلك ، عقب تعاقد مجلس إدارة النادى برئاسة المهندسإبراهيم عثمان بصفة رسمية مع الصربى ميودراج يسيتش مديرا فنيا جديدا للفريق الأول.
وحرص عثمان خلال الاجتماع على حث أعضاء الجهاز المعاون على تسهيل مهمة المدرب الجديد من خلال تقديم كل التفاصيل التى تخص الفريق ورصد نقاط القوةوالضعف للفريق من أجل العمل عليها قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
كما قام رئيس النادى الإسماعيلى بالتأكيد على ضرورة العمل على قلب رجل واحد ، سعيا لتحقيق أفضل النتائج وإسعاد الجماهير الكبيرة التى تؤازر الفريق من كل بقاع الجمهورية.
وأختتم عثمان الاجتماع بضرورة بذل كل عضو بالجهاز الفنى قصارى جهده ، مشددا على ثقته فى عودة الفريق إلى المنافسة على الألقاب من جديد.
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