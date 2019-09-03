المقاولون يحتفل بتصدر عماد النحاس قائمة المدربين المصريين في موقع عالمي

حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالذئاب وبعثة الفريق علي الاحتفال بتصدر عماد النحاس المدير الفني ، قائمة المدربين المصريين في تصنيف موقع عالمي، خلال معسكر الإعداد الحالي بكرواتيا استعدادا للموسم الجديد.

وقام المهندس عادل فتحي بإحضار تورتة للاحتفال بالمدير الفني علي هامش تناول وجبة العشاء. وكان عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب،

تصدر قائمة المدربين المصريين فى التصنيف الصادر اليوم، الاثنين من جانب موقع " clubworldranking" العالمى.

وتواجد النحاس في المركز 218 عالمياً، ويليه طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود الذي تواجد في المركز ـ271 عالمياً ثم علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي في المركز الثالث والذي تواجد في المركز 317 عالمياً ثم

حسام حسن المدير الفني لسموحة،الذي تواجد في المركز الرابع علي مستوي المدربين المصريين والمركز 318 عالمياً.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقق اليوم الاثنين ، فوزا كبيرا علي ارجيتزا السلوفيني بأربعة أهداف دون رد ،وأحرز الاهداف، محمد سالم هدفين وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي.

وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، و يلتقي المقاولون في ثالث ودياته بالمعسكر الأربعاء المقبل أمام أحد فريق كرواتيا قبل العودة للقاهرة.

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