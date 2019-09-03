طائرة الزمالك تتعاقد مع المحترف الروسي ألكسندر

تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب الروسي المحترف الدولي ألكسندر بيتروف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي لمدة موسم واحد . واحد . اللاعب احترف بين صفوف الريان القطري ومن قبله زيبنت الروسي. والتقى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي باللاعب في حضور الدكتور حسام عبد العزيز المدير الفني لطائرة الزمالك وعماد نصر المدرب العام والمقدم تامر بيبرس المدير الإداري للفريق وأحمد شعلان إداري الفريق.

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