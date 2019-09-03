وزير الرياضة يلتقي رئيس لجنة الحكام

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، مساء اليوم، على هامش لقائه بلاعبي المنتخب الأوليمبي باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعداد الحكام للموسم الجديد من الدوري

المصري الممتاز لكرة القدم.أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، وأيضا دعمه الكامل للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر كافة الدعم للحكام المصريين، فهم العنصر الأساسي والفعال في لعبة كرة القدم.وفي نفس السياق التقي وزير الشباب والرياضة بفريق أسوان الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم بقيادة الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، خلال معسكر الفريق للإعداد للموسم الجديد.