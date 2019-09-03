أكد سباستيان دوسابر المدير الفي لفريق بيراميدز علي صعوبة مباراته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر ، عقب فوزه علي بتروجت في نصف النهائي بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب ستاد بتروسبورت.
وقال دوسابر : " مباراة الزمالك في نهائي الكأس ستكون صعبة، وعلينا أن نستعد لها بدنيا ً وتكتيكيا ً " .
وأضاف : " أنا سعيد بمواجهة الزمالك ومن قبلهالأهلي واحترم الفريقين الكبيرين كثيراً لكننا سنلعب لتحقيق الفوز باللقب في المباراة النهائي ، وأعتقد أن الفرص ستكون متساوية بين الفريقين " .
وأتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته : " أسعي للفوز بالألقاب مع بيراميدز، علي أن أؤمن بكل الفرص وأن أقدم كل مالدي أمام الزمالك في النهائي " .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز : مباراة النهائي أمام الزمالك صعبة .. وسأقدم كل مالدي لتحقيق اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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