مدرب بيراميدز : مباراة النهائي أمام الزمالك صعبة .. وسأقدم كل مالدي لتحقيق اللقب

أكد سباستيان دوسابر المدير الفي لفريق بيراميدز علي صعوبة مباراته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر ، عقب فوزه علي بتروجت في نصف النهائي بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم علي ملعب ستاد بتروسبورت

وقال دوسابر : " مباراة الزمالك في نهائي الكأس ستكون صعبة، وعلينا أن نستعد لها بدنيا ً وتكتيكيا ً " .

وأضاف : " أنا سعيد بمواجهة الزمالك ومن قبله

الأهلي واحترم الفريقين الكبيرين كثيراً لكننا سنلعب لتحقيق الفوز باللقب في المباراة النهائي ، وأعتقد أن الفرص ستكون متساوية بين الفريقين " .

وأتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته : " أسعي للفوز بالألقاب مع بيراميدز، علي أن أؤمن بكل الفرص وأن أقدم كل مالدي أمام الزمالك في النهائي " .