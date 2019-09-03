دوسابر: بيراميدز يستحق التأهل لنهائي كأس مصر وسنواصل التحسن في اللقاءات المقبلة

اعرب الفرنسي سباستيان دوسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالتأهل لنهائي كس مصر عقب الفوز علي بتروجت بهدفين دون رد .

وقال دوسابر : " مباراة بتروجت كانت صعبة أمام فريق لعب بشكل جيد ، من الصعب ان تلعب بعد يومين فقط من المباراة الأخيرة

أمام حرس الحدود لكننا حاولنا حسم اللقاء وتسجيل الأهداف بالشوط الأول وهو ما تحقق " .

وأضاف : " أهم شيء أننا فزنا وتأهلنا للنهائي وأنا فخور باللاعبين، نحن نستحق الفوز بعد أن بذلنا جهداً كبيراً

و لعبنا بحافز كبير في المباراة ، أنا فخور بلاعبي فريقي " .

وأكمل مدرب بيراميدز : " كمدرب جديد للفريق أحاول فرض استراتجيتي علي اللاعبين، خاصة وأنني أعرف الكثير منهم بحكم خبراتي السابقة هنا في مصر مع الإسماعيلي قبل موسمين " .

وأضاف : " نسير خطوة بخطوة ، لقد لعبنا 5 مباريات وفزنا بهم ونحن نواصل التحسن ".