اعرب الفرنسي سباستيان دوسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالتأهل لنهائي كس مصر عقب الفوز علي بتروجت بهدفين دون رد .
وقال دوسابر : " مباراة بتروجت كانت صعبة أمام فريق لعب بشكل جيد ، من الصعب ان تلعب بعد يومين فقط من المباراة الأخيرةأمام حرس الحدود لكننا حاولنا حسم اللقاء وتسجيل الأهداف بالشوط الأول وهو ما تحقق " .
وأضاف : " أهم شيء أننا فزنا وتأهلنا للنهائي وأنا فخور باللاعبين، نحن نستحق الفوز بعد أن بذلنا جهداً كبيراًو لعبنا بحافز كبير في المباراة ، أنا فخور بلاعبي فريقي " .
وأكمل مدرب بيراميدز : " كمدرب جديد للفريق أحاول فرض استراتجيتي علي اللاعبين، خاصة وأنني أعرف الكثير منهم بحكم خبراتي السابقة هنا في مصر مع الإسماعيلي قبل موسمين " .
وأضاف : " نسير خطوة بخطوة ، لقد لعبنا 5 مباريات وفزنا بهم ونحن نواصل التحسن ".
كانت هذه تفاصيل خبر دوسابر: بيراميدز يستحق التأهل لنهائي كأس مصر وسنواصل التحسن في اللقاءات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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