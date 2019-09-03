مُحدث | جميع صفقات ليفربول في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” الذي يدخل الموسم الجديد كحامل للقب دوري أبطال أوروبا، ووصيفًا لبطل البريميرليج “مانشستر سيتي“.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي ليفربول في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات ليفربول في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة سيب فان دين بيرج – قلب دفاع – 17 عامًا هولندا زفوله – هولندا 1.9 مليون يورو + 3.5 مليون يورو إضافات – عقد مدته 5 سنوات هارفي إليوت – جناح أيمن – 16 عامًا إنجلترا فولهام – إنجلترا 10 مليون جنيه إسترليني – عقد طويل الأمد يقال أنه 6 سنوات آدريان سان ميجيل – حارس مرمى – 32 عامًا إسبانيا وست هام يونايتد – إنجلترا انتقال حر – عقد حتى يونيه 2021

الراحلون عن ليفربول في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل إلى تفاصيل الصفقة داني إينجس– مهاجم صريح – 26 عامًا إنجلترا ساوثامبتون – إنجلترا تحويل إعارته مع ساوثامبتون إلى عقد دائم نظير 22.2 مليون يورو كونور راندال – ظهير أيمن – 23 عامًا إنجلترا من دون فريق انتهاء عقد ألبيرتو مورينو – ظهير أيسر – 26 عامًا إسبانيا فياريال – إسبانيا انتهاء عقد – انتقال حر شي أوجو – جناح أيمن – 22 عامًا إنجلترا / نيجيريا جلاسكو رينجرز – أسكتلندا Advertisements إعارة حتى يونيه 2020 دانيال ستوريدج – مهاجم صريح – 29 عامًا إنجلترا من دون فريق انتهاء عقد آدام بوجدان – حارس مرمى – 31 عامًا المجر من دون فريق انتهاء عقد ماركو جروييتش – بوكس تو بوكس – 23 عامًا صربيا هيرتا برلين – ألمانيا إعارة حتى يونيه 2020 كونور ماسترسون – قلب دفاع – 20 عامًا جمهورية آيرلندا كوينز بارك رينجرز – إنجلترا انتقال حر – وقع على عقد مدته عامين بعد الرحيل عن فريق شباب ليفربول تحت 23 عامًا بيتر رايتنين – ظهير أيمن وقلب دفاع – 18 عامًا فنلندا فورتونا سيتارد – هولندا انتقال حر – وقع على عقد مدته 3 سنوات بعد الرحيل عن فريق شباب ليفربول تحت 18 عامًا رافائيل كاماتشو – جناح أيمن وإرتكاز متقدم – 19 عامًا انجولا / البرتغال سبورتينج لشبونة – البرتغال 5 مليون يورو بوبي أديكاني – جناح أيمن وأيسر – صانع ألعاب – 20 عامًا نيجيريا / هولندا لاتسيو – إيطاليا انتقال حر – وقع على عقد مدته 3 سنوات بعد الرحيل عن الفريق الأول لليفربول بن وودبورن – جناح أيسر – 19 عامًا ويلز أكسفورد يونايتد – إنجلترا اعارة حتى يونيه 2020 ريس ويليامز – قلب دفاع – 18 عامًا إنجلترا كيدرمنستر هاريس – إنجلترا اعارة حتى يونيه 2020 ليام ميلر – جناح مهاجم – 19 عامًا كندا كيلمارنوك – اسكتلندا إعارة حتى يونيه 2020 – تجديد الإعارة للموسم الثاني على التوالي

تايو أونياي – جناح مهاجم – 21 عامًا نيجيريا ماينز – ألمانيا إعارة حتى يونيه 2020 – الإعارة السادسة على التوالي منذ تصعيده للفريق الأول لليفربول عام 2015، أعير لفرانكفورت وNEC وموسكرون وخينت. هاري ويلسون – جناح أيمن – 22 عامًا ويلز بورنموث – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020-ثالث إعارة بعد هال سيتي وديربي كاونتي سيمون مينوليه – حارس مرمى – 31 عامًا بلجيكا كلوب بروج – بلجيكا 7 مليون يورو + 2 مليون يورو إضافات

جورج جونستون – قلب دفاع وظهير أيسر – 30 عامًا اسكتلندا فينورد روتردام – هولندا 300 ألف جنيه إسترليني