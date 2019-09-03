جميع صفقات البيع والإعارة لأندية إنجلترا في آخر أيام الميركاتو

الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد "بورثويك جاكسون" ينتقل إلى نادي ترانمير الناشط في الليج وان الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

المهاجم الدولي الإسباني المخضرم "فيرناندو يورينتي" ينتقل إلى صفوف نابولي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير في يونيه 2019

إشبيلية يُتمم تعاقده مع "تشيشاريتو" نظير 7.5 مليون جنيه إسترليني قادمًا من وست هام يونايتد (صور: SevillaFC web site)

صورة مخيتريان بعد وصوله إلى روما، اللاعب انتقال لصفوف الفريق بنظام الإعارة من آرسنال حتى نهاية الموسم (صور: AS Roma web site)

بعد ثلاثة مواسم في بيرنلي، ستيفن ديفور ينضم لصفوف أنتويرب البلجيكي بالمجان (صور: Burnley twitter)

اللاعب المغربي "سفيان اهاناش" يرحل عن برايتون هوف البيون بنظام الإعارة إلى نادي يونيون سانت جيلويسي البلجيكي (صور: Getty)

ناتشو مونريال يتجاوز الفحص الطبي لريال سوسيداد بعد رحيله عن آرسنال ، اللاعب وقع على عقد مدته 3 سنوات (صور: Real sociedad twitter)

بعد 3 مواسم في فولهام، اللاعب الدولي التوجولي "فلويد أييتي" يوقع عقدًا مدته عامين لفريق جينشيلبرليجي التركي

نادي رويال موسكرون البلجيكي يتعاقد مع المدافع النمساوي كيفين فيمر من ستوك سيتي على سبيل الاعارة لمدة موسم

تعاقد نادي فيهيرفار المجري مع لاعب خط الوسط الصربي "دانيلو بانتيك" من تشيلسي على سبيل الاعارة لمدة موسم

العمل مستمر في إنجلترا، رغم غلق السوق هناك قبل انتصاف شهر أغسطس..الأندية مستمرة في ترتيب صفوفها، سواء باختبار لاعبين عن طريق إعارتهم، أو بإنعاش خزائنهم ببعض الأموال قبل الدخول في المعتركات المحلية والقارية.

إليكم ما فعله الإنجليز في آخر أيام الميركاتو الصيفي الأوروبي في هذا “السلايد”، قم بتحريك الصور من السهم.