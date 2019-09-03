جميع صفقات البيع والإعارة لأندية إنجلترا في آخر أيام الميركاتو

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دانيلو بانتيك
تعاقد نادي فيهيرفار المجري مع لاعب خط الوسط الصربي "دانيلو بانتيك" من تشيلسي على سبيل الاعارة لمدة موسم
ويسلي هويدت
أنتويرب البلجيكي يضم مدافع ساوثامبتون "ويسلي هويدت" على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء
أزمير بيجوفيتش
الحارس البوسني "أزمير بيجوفيتش" ينضم لنادي كاراباج الأذربيجاني من بورنموث بإعارة قصيرة حتى يناير 2020
كيفين فيمر
نادي رويال موسكرون البلجيكي يتعاقد مع المدافع النمساوي كيفين فيمر من ستوك سيتي على سبيل الاعارة لمدة موسم
فلورين أندوني
جالاطا سراي ينجح في استعارة أجد نجوم برايتون "فلورين أندوني" حتى نهاية الموسم
فلويد أييتي
بعد 3 مواسم في فولهام، اللاعب الدولي التوجولي "فلويد أييتي" يوقع عقدًا مدته عامين لفريق جينشيلبرليجي التركي
بيرنارد يبينج سون
بيرمنجهام سيتي يضم لاعب الوسط الصيني "بيرنارد يبينج سون" من خيميناستيك الإسباني
بابا رحمن
الغاني بابا رحمن يجدد لتشيلسي لمدة سنة وينتقل معارًا لريال مايوركا
لاورينس دي بوك
ليدز يونايتد يعير "لاورينس دي بوك" لسندرلاند حتى يونيه 2020
آرفين أبياه
ألميريا يسدد 8 مليون إسترليني لنوتنجهام فورست الإنجليزي ويحصل على توقيع الجناح الأيمن الإنجليزي اليافع "آرفين أبياه" (صور: UD Almeria twitter)
رولاندو آرونس
نيوكاسل يونايتد يُعير "رولاندو آرونس" لنادي ويكومبي واندرز حتى يناير 2020
مونريال
ناتشو مونريال يتجاوز الفحص الطبي لريال سوسيداد بعد رحيله عن آرسنال ، اللاعب وقع على عقد مدته 3 سنوات (صور: Real sociedad twitter)
رودريك ميراندا
متصدر الدوري البرتغالي "فاماليكاو" يستعير قلب الدفاع البرتغالي "رودريك ميراندا" من ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم (صور: Getty)
جاك هيسكيث
ساوثامبتون يترك لاعبه الشاب "جاك هيسكيث" يرحل إلى لينكولن سيتي بنظام الإعارة لنهاية الموسم (صور: Lincoln city web site)
سفيان اهاناش
اللاعب المغربي "سفيان اهاناش" يرحل عن برايتون هوف البيون بنظام الإعارة إلى نادي يونيون سانت جيلويسي البلجيكي (صور: Getty)
ستيفن ديفور
بعد ثلاثة مواسم في بيرنلي، ستيفن ديفور ينضم لصفوف أنتويرب البلجيكي بالمجان (صور: Burnley twitter)
مخيتريان
صورة مخيتريان بعد وصوله إلى روما، اللاعب انتقال لصفوف الفريق بنظام الإعارة من آرسنال حتى نهاية الموسم (صور: AS Roma web site)
تشيشاريتو
إشبيلية يُتمم تعاقده مع "تشيشاريتو" نظير 7.5 مليون جنيه إسترليني قادمًا من وست هام يونايتد (صور: SevillaFC web site)
ماتيو دارميان
مان يونايتد يوافق على بيع ظهيره الأيمن "ماتيو دارميان" لنادي بارما نظير 1.5 مليون يورو بعقد مدته 4 سنوات (Parma web site)
فيرناندو يورينتي
المهاجم الدولي الإسباني المخضرم "فيرناندو يورينتي" ينتقل إلى صفوف نابولي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير في يونيه 2019
جويدو كاريلو
ساوثامبتون يُعير مهاجمه "جويدو كاريلو" إلى ليجانيس حتى نهاية الموسم (صور: Leganes web site)
كاميرون بورثويك جاكسون
الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد "بورثويك جاكسون" ينتقل إلى نادي ترانمير الناشط في الليج وان الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم
العمل مستمر في إنجلترا، رغم غلق السوق هناك قبل انتصاف شهر أغسطس..الأندية مستمرة في ترتيب صفوفها، سواء باختبار لاعبين عن طريق إعارتهم، أو بإنعاش خزائنهم ببعض الأموال قبل الدخول في المعتركات المحلية والقارية.
إليكم ما فعله الإنجليز في آخر أيام الميركاتو الصيفي الأوروبي في هذا “السلايد”، قم بتحريك الصور من السهم.
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