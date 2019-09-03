اخبار الرياضه

جميع صفقات البيع والإعارة لأندية إنجلترا في آخر أيام الميركاتو

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محمود ماهر 0 تبليغ

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دانيلو بانتيك

تعاقد نادي فيهيرفار المجري مع لاعب خط الوسط الصربي "دانيلو بانتيك" من على سبيل الاعارة لمدة موسم

دانيلو بانتيك

ويسلي هويدت

أنتويرب البلجيكي يضم مدافع ساوثامبتون "ويسلي هويدت" على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء

ويسلي هويدت

أزمير بيجوفيتش

الحارس البوسني "أزمير بيجوفيتش" ينضم لنادي كاراباج الأذربيجاني من بورنموث بإعارة قصيرة حتى يناير 2020

أزمير بيجوفيتش

كيفين فيمر

نادي رويال موسكرون البلجيكي يتعاقد مع المدافع النمساوي كيفين فيمر من ستوك سيتي على سبيل الاعارة لمدة موسم

كيفين فيمر

فلورين أندوني

جالاطا سراي ينجح في استعارة أجد نجوم برايتون "فلورين أندوني" حتى نهاية الموسم

فلورين أندوني

فلويد أييتي

بعد 3 مواسم في فولهام، اللاعب الدولي التوجولي "فلويد أييتي" يوقع عقدًا مدته عامين لفريق جينشيلبرليجي التركي

فلويد أييتي

بيرنارد يبينج سون

بيرمنجهام سيتي يضم لاعب الوسط الصيني "بيرنارد يبينج سون" من خيميناستيك الإسباني

بيرنارد يبينج سون

بابا رحمن

الغاني بابا رحمن يجدد لتشيلسي لمدة سنة وينتقل معارًا لريال مايوركا

بابا رحمن

لاورينس دي بوك

ليدز يونايتد يعير "لاورينس دي بوك" لسندرلاند حتى يونيه 2020

لاورينس دي بوك

آرفين أبياه

ألميريا يسدد 8 مليون إسترليني لنوتنجهام فورست الإنجليزي ويحصل على توقيع الجناح الأيمن الإنجليزي اليافع "آرفين أبياه" (صور: UD Almeria twitter)

آرفين أبياه

رولاندو آرونس

نيوكاسل يونايتد يُعير "رولاندو آرونس" لنادي ويكومبي واندرز حتى يناير 2020

رولاندو آرونس

مونريال

ناتشو مونريال يتجاوز الفحص الطبي لريال سوسيداد بعد رحيله عن آرسنال ، اللاعب وقع على عقد مدته 3 سنوات (صور: Real sociedad twitter)

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مونريال

رودريك ميراندا

متصدر الدوري البرتغالي "فاماليكاو" يستعير قلب الدفاع البرتغالي "رودريك ميراندا" من ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم (صور: Getty)

رودريك ميراندا

جاك هيسكيث

ساوثامبتون يترك لاعبه الشاب "جاك هيسكيث" يرحل إلى لينكولن سيتي بنظام الإعارة لنهاية الموسم (صور: Lincoln city web site)

جاك هيسكيث

سفيان اهاناش

اللاعب المغربي "سفيان اهاناش" يرحل عن برايتون هوف البيون بنظام الإعارة إلى نادي يونيون سانت جيلويسي البلجيكي (صور: Getty)

سفيان اهاناش

ستيفن ديفور

بعد ثلاثة مواسم في بيرنلي، ستيفن ديفور ينضم لصفوف أنتويرب البلجيكي بالمجان (صور: Burnley twitter)

ستيفن ديفور

مخيتريان

صورة مخيتريان بعد وصوله إلى روما، اللاعب انتقال لصفوف الفريق بنظام الإعارة من آرسنال حتى نهاية الموسم (صور: AS Roma web site)

مخيتريان

تشيشاريتو

إشبيلية يُتمم تعاقده مع "تشيشاريتو" نظير 7.5 مليون جنيه إسترليني قادمًا من وست هام يونايتد (صور: SevillaFC web site)

تشيشاريتو

ماتيو دارميان

مان يونايتد يوافق على بيع ظهيره الأيمن "ماتيو دارميان" لنادي بارما نظير 1.5 مليون يورو بعقد مدته 4 سنوات (Parma web site)

ماتيو دارميان

فيرناندو يورينتي

المهاجم الدولي الإسباني المخضرم "فيرناندو يورينتي" ينتقل إلى صفوف نابولي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير في يونيه 2019

فيرناندو يورينتي

جويدو كاريلو

ساوثامبتون يُعير مهاجمه "جويدو كاريلو" إلى ليجانيس حتى نهاية الموسم (صور: Leganes web site)

جويدو كاريلو

كاميرون بورثويك جاكسون

الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد "بورثويك جاكسون" ينتقل إلى نادي ترانمير الناشط في الليج وان الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

كاميرون بورثويك جاكسون

العمل مستمر في إنجلترا، رغم غلق السوق هناك قبل انتصاف شهر أغسطس..الأندية مستمرة في ترتيب صفوفها، سواء باختبار لاعبين عن طريق إعارتهم، أو بإنعاش خزائنهم ببعض الأموال قبل الدخول في المعتركات المحلية والقارية.

إليكم ما فعله الإنجليز في آخر أيام الميركاتو الصيفي الأوروبي في هذا “السلايد”، قم بتحريك الصور من السهم.

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