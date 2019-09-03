إيكاردي يُفاجئ الجميع ويَدنو من حَمل ألوان سان جيرمان

فَجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت اقتراب هداف وقائد انتر ميلان السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي من حمل ألوان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في آخر يوم من الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت الصحيفة الواسعة الانتشار، أن اللاعب إيكاردي سيصل، عشية اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس رُفقة زوجته ومُديرة أعماله واندا نارا، لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي عاصمة الأنوار.

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وسينتقل إيكاردي مُعارا إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسي لمدة موسم واحد بقيمة 5 ملايين يُورو، مع بند خيار الشراء في الموسم المُقبل بقيمة 70 مليون يورو.

وفي سياق مٌتصل، أشارت الصحيفة إلى أن إيكاردي قد جدد عقده رُفقة انتر ميلان قبل الانتقال مُعارا إلى باريس سان جيرمان.

ومن المُتوقع أن يُعلن النادي الباريسي عن الصفقة بصفة رسمية في الساعات القليلة المُقبلة.