"ريفالدو" يتحسر على فشل عودة نيمار إلى برشلونة

تواترت ردود الأفعال الإيجابية والسلبية بعد فشل انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى برشلونة الإسباني فريقه السابق مرة أخرى هذا الصيف، بعدما أعلن الفريق الباريسي بقاءه ضمن صفوف البي إس جي وفشل المفاوضات مع البلوغرانا بالساعات القليلة القادمة، وكان أبرز تلك ردود الأفعال ما خرج به ريفالدو أسطورة البارسا السابق والذي تحسر على عدم انتقال مواطنه للفريق الكتالوني هذا الصيف.



كما أكد ريفالدو، أن نيمار أخطأ حين رحل عن البرسا، لكنه رأى أن الوقت لا يزال مناسباً لعودته إلى كتالونيا، حتى لو في الصيف المقبل، حيث يعد النجم البرازيلي أبرز المتحمسين لرجوع نيمار من جديد للكامب نو في الفترة المقبلة.



وقال النجم البرازيلي السابق أفضل لاعبي العالم عام 1999 وصاحب الكرة الذهبية حينها، في تصريحات نقلتها صحيفة Sport الإسبانية «عدم عودة نيمار إلى برشلونة سيمثل خسارة للطرفين، في حال لم تكلل المفاوضات الحالية بالنجاح قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، غداً الإثنين».



وكان باريس سان جيرمان قد أكد عبر مديره الرياضي ليوناردو أنه لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن نيمار، لكنه لم يستبعد حدوث توافق في موسم الانتقالات للصيف المقبل.



وكان مصدر من البرسا قد أوضح، أن برشلونة لا يقبل مقترحات البي إس جي ولا يعتزم تقديم المزيد من العروض، في انتظار أن يفكر النادي الباريسي في خفض طلباته التي تقوم على دفع 130 مليون يورو نقداً وإعارة عثمان ديمبلي إلى صفوفه والتنازل عن خدمات كل من راكيتيتش وتوديبو.



ومن ناحية أخرى، تحدث ريفالدو عن صعوبة الحصول على كأس العالم في هذا الفترة، مشيراً إلى أن نجم مثل لونيل ميسي يتعرض لانتقادات لاذعة في بلاده لعدم تمكنه من المساهمة في ذلك الإنجاز، رغم أنه يحقق في برشلونة العديد من الألقاب، والأمر نفسه بالنسبة للنجم كريستيانو رونالدو في البرتغال.



المصدر: وكالات