برشلونة يعلن رحيل نجمه إلى سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، رحيل لاعبه رافينيا إلى صفوف نادي سيلتا فيجو، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.



وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، أن النادي توصل لاتفاق مع رافينيا، على تجديد عقده حتى نهاية موسم (2020/2021).



وأضاف أن النادي اتفق بشكل رسمي مع سيلتا فيجو، على انضمام رافينيا لمدة موسم على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، دون وجود بند لإمكانية الشراء النهائي.



وأشار إلى أن سيلتا فيجو سيدفع راتب رافينيا بجانب إضافات تصل إلى 1.5 مليون يورو.



وأعرب النادي الكتالوني عن امتنانه لرافينيا على التزامه مع الفريق وتفانيه في العمل، وتمنى له التوفيق والنجاح المستمر في تجربته الجديدة.



وبهذا يعود رافينيا "26 عاما" من جديد لسيلتا فيجو بعد أن لعب معه في موسم "2013-2014" كمعار عندما كان لويس إنريكي مدربا للفريق، قبل أن يتولى بعدها تدريب البارسا.



ووصل اللاعب صباح اليوم لمدينة فيجو من أجل إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.



وبانضمام رافينيا، تنهي إدارة سيلتا فيجو، برئاسة كارلوس مورينيو، "عملية العودة" التي كانت وضعتها هذا الموسم، وبدأت باستعادة الثلاثي دينيس سواريز والسنغالي بابي شيخ ديوب وسانتي مينا.



المصدر: موقع كورة