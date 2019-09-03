صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان



أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، لينضم للفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.



ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على "تويتر"، مقطع فيديو يعلن فيه رسميًا انضمام نافاس لصفوفه.



ووقع نافاس على عقد مع النادي الباريسي، لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.



كما أعلن سان جيرمان رحيل حارسه الفرنسي، ألفونس أريولا، إلى ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو/حزيران 2020.



وسجل النادي الملكي أريولا رسميًا، في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



ومن المتوقع أن يصبح أريولا حارسًا ثانيًا للميرينجي، في ظل وجود الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بتشكيلة المدرب زين الدين زيدان الأساسية.

المصدر: موقع كورة

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