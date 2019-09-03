رياضة | هل يتخذ رئيس برشلونة أصعب قرار؟.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتخذ رئيس برشلونة أصعب قرار؟.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت إدارة نادي برشلونة في حيرة من أمرها فيما يتعلق بمستقبل المدرب أرنستو فالفيردي؛ خاضة بعد للنتائج السليية التي حققها الفريق الكتالوني في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة من أصل ثلاث مباريات حيث تعادل الفريق في مباراة و خسر أخرى؛ ليجمع ٤ نقاط فقط تجعله في المركز الثامن في جدول الترتيب.

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وقالت تقارير صحفية كتالونية؛ بأن الادارة الان تخطط لأقالة المدرب أرنستو فالفيردي في ظل النتائج المخيبة للغاية سواء في بداية الموسم الحالي أو في نهاية الموسم الماضي.

ولكن ربما الشئ الوحيد الذي يعيق إدارة برشلونة عن إقالة فالفيردي هو عدم وجود البديل الجاهز لقيادة النادي في الوقت الحالي؛ وفي حالة توفره فإن ادارة البلوجرانا ستقوم بإقالة المدرب الإسباني في الحال.

يذكر بأن برشلونة كان قد تعادل في مباراته الاخيرة أما اوساسونا في الجولة الثالثة من الدوري الاسباني بهدفين لكل فريق؛ وذلك في غياب لنجم الفريق ليونيل ميسي والذي أثر غيابه بشكل كبير على مستوى الفريق.