رياضة | حجيم نيمار بسبب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجيم نيمار بسبب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف فرنسية، بأن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا غاضب للغاية من فشل إنتقاله إلى صفوف نادي برشلونة، وبقاءه لمدة عام آخر في صفوف النادي الباريسي، وهو ما ظهر بوضوح بعدما دخل نيمار دا سيلفا في مشارجرة رفقة أحد زملائه في باريس سان جيرمان، وذلك بسبب حالة التوتر والقلق التي يعيش فيها اللاعب بسبب فشل مفاوضات رحيله عن النادي في الصيف الحالي.

وكانت الصحف الفرنسية، قد أكدت بأن نيمار قد عرض على باريس سان جيرمان، أن يدفع نحو 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل إتمام صفقة إنتقاله إلى صفوف نادي برشلونة، ولكن النادي الباريسي قد رفض هذا العرض، وأكد بأن هذا الأمر غير قانون على الإطلاق.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها حول وضع نيمار داخل نادي باريس في الوقت الحالي، بأن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، وكذلك المدير الفني للفريق الباريسي، توماس توخيل يؤكدون بأن عودة نيمار للتكيف مع زملائه في الفريق ستكون صعبة للغاية، وهو الأمر الذي قد يجعل النادي الباريسي يوافق على رحيل اللاعب في أقرب فترة إنتقالات ممكنة، وذلك من أجل التخلص من المشاكل التي قد يسببها البرازيلي للفريق في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، قال رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بأن سبب فشل صفقة نيمار دا سيلفا، هو رفض برشلونة دفع نحو 300 مليون يورو، مؤكدًا بأن فريقه لا يحتاج إلى بيع نيمار بمبلغ أقل من ذلك على حد وصفه.