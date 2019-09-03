رياضة | صفقات برشلونة.. التعاقد مع جريزمان ودى يونج وحلم التعاقد مع نيمار الذى لم يتحقق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات برشلونة.. التعاقد مع جريزمان ودى يونج وحلم التعاقد مع نيمار الذى لم يتحقق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الإنتقالات الصيفية بإنتهاء اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 وقامت كل الأندية بإبرام العديد من الصفقات من أجل تدعيم صفوفها للموسم المقبل، وقام نادى برشلونة بضم صفقتين فقط لتدعيم الفريق للموسم الجارى 2019_2020.

_ صفقات برشلونة

تعاقد نادى برشلونة مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه للموسم الجارى والذى بدأ الشهر الماضي، وكانت الصفقة الأقوى والأبرز هو التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى السابق بعد أن قامت إدارة البارسا بدفع الشرط الجزائى فى يوليو الماضي والبالغ 120 مليون يورو فى عقد اللاعب مع أتليتكو مدريد، لتدعيم الخط الهجومى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

بينما الصفقة الثانية كانت التعاقد مع لاعب الوسط والذى حصد جائزة أفضل لاعب وسط فى أوروبا من الويفا ( الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) فرانك دى يونج والذى تألق مع أياكس آمستردام الهولندي خلال الموسم الماضي فى بطولة دورى أبطال أوروبا وتعاقد دى يونج مع البلوجرانا بعقد يمتد حتى عام 2025 في صفقة كلفت خزينة البارسا 86 مليون يورو.

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_ فشل تعاقد برشلونة مع نيمار

كان الحلم الأكبر لإدارة برشلونة هى التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم وقام الفريق الكتالونى بتقديم عروض كثيرة لضم اللاعب وعودته من جديد لصفوف برشلونة والذى رحل عنه اللاعب عام 2017 ولكن فشلت البارسا بعد مغالاة باريس سان جيرمان فى طلباتها لتعاقد برشلونة مع نيمار وقدرت اللاعب بمبلغ 300 مليون يورو وهو ما لا يستطيع دفعه برشلونة هذا الصيف.

وقدم برشلونة أكثر من عرض من بينهم تقديم عرض يشمل 100 مليون يورو وأيضاً وجود لاعبين داخل الصفقة وهم عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ولكن تم رفضه من إدارة باريس ثم التقدم بعرض أخر بطلب إستعارة نيمار مع خيار إلزامية الشراء الموسم القادم بمبلغ 170 مليون يورو ولكن أيضاً تم رفضه من إدارة باريس وفضلت بقاء اللاعب ضمن صفوفها الموسم القادم.

ويذكر أن برشلونة قد بدأ الموسم الحالى مهزوزاُ ببطولة الذورى بعد الخسارة فى المباراة الأولى أمام أتليتك.