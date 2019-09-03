رياضة | قبل بداية الموسم الجديد.. عبدالحفيظ يهاجم لجنة التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بداية الموسم الجديد.. عبدالحفيظ يهاجم لجنة التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحكم الخامس الذي يتم الاعتماد عليه في مباريات الكرة المصرية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية :"الحكم الخامس لم يقدم الإضافة بل يرتكب أخطاء جسيمة ويتسبب كثيرًا في ارتكاب الحكم لأخطاء فادحة.

وأضاف :"نطالب بتطبيق تقنية الـVAR في جميع البطولات بالكرة المصرية لتحقيق العدالة".

وأشار :"أخطاء التحكيم هي من أفسدت متعة كرة القدم وليست كما يتردد بأنها متعة".

وواصل "تقينة الـVAR اصبحت مهمة للغاية مثل الحكم لتحقيق العدالة".

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وزاد :"في مباريات الموسم الماضي حرس الحدود خسر مباراة كانت كفيلة بابتعاده عن مناطق الخطورة، ونفس الأمر لفريق الداخلية".

وواصل :"أخطاء الحكام تكلف الأندية صعود أو هبوطها والحكم يكون سبب في إقصاء جهاز فني والحكم يذهب إلى بيته وينام دون أي شعور منه".

وزاد :"حان الوقت لتحقيق العدالة وتطبيق الـVAR ومن الصعب أن يتقبل الأندية ذلك".

وأوضح "من الصعب أن أجد جهاد جريشة أو محمد معروف في إحدى مباريات الأهلي، فهم يصطادون لنا الأخطاء وهناك تحامل شديد علينا، في المقابل في أي جهة أخرى يكون "الهرج والمرج" ولا نرى أي أمر تجاههم".

وواصل :"تقنية الـVAR ستمنع أي اعتراض من جانب جميع الأندية، وعلينا تطبيقها في الموسم المقبل".

وأردف :"في مباراة بيراميدز كان لنا ضربة جزاء صحيحة في الدقيقة 46 والحكام يتقبلون هذا الأمر بطرق غريبة جدًا ويقول بأنه لم يراها".