رياضة | تعرف على موقف لاعبي الزمالك من الانضمام للمنتخب الأوليمبي قبل مباراة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف لاعبي الزمالك من الانضمام للمنتخب الأوليمبي قبل مباراة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن مسئولو نادي الزمالك من الحصول موافقة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على إعفاء لاعبي الأبيض من الانضمام لمعسكر الفراعنة بسبب نهائي كأس مصر.

ووافق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على بقاء الرباعي مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام مع الزمالك بسبب نهائي كأس مصر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

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وكان الاتحاد قد أعلن بشكل رسمي، بأن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، لتصبح بذلك هي أول مواجهة بين الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر بصفة عامة، وفي مباراة النهائي بصفة خاصة، حيث تعد تلك هي المباراة الأول التي ينجح فيها بيراميدز في الصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر.

وفي سياق متصل حسم الاتحاد التونسي لكرة القدم موقفه بشكل نهائي وبقاء حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبي فريق الزمالك في مصر بسبب نهائي كأس مصر.

واستطلع الاتحاد المصري لكرة القدم وإدارة الزمالك بشكل مباشر مع نظيره التونسي مدى إمكانية بقاء الثنائي في مصر وعدم انضمامهما لمعسكر نسور قرطاج وتمت الموافقة من جانب الاتحاد التونسي.