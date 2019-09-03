رياضة | خاص..الاتحاد التونسي يوافق على بقاء النقاز وفرجاني مع الزمالك

حسم الاتحاد التونسي لكرة القدم موقفه بشكل نهائي وبقاء حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبي فريق الزمالك في مصر بسبب نهائي كأس مصر.

واستطلع الاتحاد المصري لكرة القدم وإدارة الزمالك بشكل مباشر مع نظيره التونسي مدى إمكانية بقاء الثنائي في مصر وعدم انضمامهما لمعسكر نسور قرطاج وتمت الموافقة من جانب الاتحاد التونسي.

ويخوض منتخب تونس ودية أمام موريتانيا يوم ٦ من الشهر الجاري في تونس ثم ساحل العاج يوم ١٠ في تونس ولن ينضم الثنائي لايا من المباراتين.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وذلك بعدما صعد الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على حساب نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله اللاعب مصطفى محمد، في حين صعد نادي بيراميدز إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعدما فاز على بتروجيت بهدفين نظفين خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأثنين.

وكان الاتحاد قد أعلن بشكل رسمي، بأن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، لتصبح بذلك هي أول مواجهة بين الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر بصفة عامة، وفي مباراة النهائي بصفة خاصة، حيث تعد تلك هي المباراة الأول التي ينجح فيها بيراميدز في الصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر.

ويذكر بأن اتحاد الكرة كان قد حدد من قبل يوم 5 سبتمبر ليكون موعدًا لمباراة الكأس، ولكن بسبب الإرتباطات الدولية لنجوم الزمالك وبيراميدز مع المنتخبات في فترة التوقف الدولي، قد قرر الاتحاد تعديل الموعد ليكون يوم 8 سبتمبر المقبل، حتى يعود نجوم الفريقين، وتقام المباراة بتواجد كل الدوليين.