رياضة | خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك السابق بعد انضمامه للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك السابق بعد انضمامه للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عماد فتحي لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثًا لصفوف المصري سعادته بالانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي مشيرًا إلى أنه يتمنى الظهور بشكل مميز مع فريقه الجديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"سعيد بالانضمام لنادي بحجم المصري، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وأن أساهم في حصد الفريق لنتائج مميزة".

وتابع :"اخترت المصري لأنه نادي جماهيري وجماهيره تعشق كرة القدم، وأسعى لأن أكون سبب في إسعادهم".

وزاد :"تلقيت أكثر من ١٠ عروض من أندية الدوري الممتاز للانضمام إليهم لكن في النهاية اخترت النادي المصري".

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وواصل :"علاقتي متميزة مع الكابتن إيهاب جلال والحمد لله هو مقتنع بقدراتي ويطالب بضم اللاعب الذي سينفذ له ما يُطلب منه في الملعب".

وحول طموحه مع المصري قال :"نطمح لتحقيق مركز مميز في الدوري الممتاز، والوصول لأبعد نقطة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" وننافس على اللقب".

وأشار :"المصري يضم مجموعة مميزة من اللاعبين والقادرين على إسعاد الجمهور البورسعيدي الذي يعشق كرة القدم".

وعن تعرضه للظلم في الزمالك لعدم المشاركة قال :"تحدثت سابقًا في هذا الموضوع وفي النهاية أنا لاعبًا في النادي المصري وأسعى للرد في الملعب والتركيز مع فريقي الجديد".