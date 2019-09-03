رياضة | تعرف على موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وذلك بعدما صعد الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على حساب نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله اللاعب مصطفى محمد، في حين صعد نادي بيراميدز إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعدما فاز على بتروجيت بهدفين نظفين خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأثنين.

وكان الاتحاد قد أعلن بشكل رسمي، بأن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، لتصبح بذلك هي أول مواجهة بين الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر بصفة عامة، وفي مباراة النهائي بصفة خاصة، حيث تعد تلك هي المباراة الأول التي ينجح فيها بيراميدز في الصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر.

ويذكر بأن اتحاد الكرة كان قد حدد من قبل يوم 5 سبتمبر ليكون موعدًا لمباراة الكأس، ولكن بسبب الإرتباطات الدولية لنجوم الزمالك وبيراميدز مع المنتخبات في فترة التوقف الدولي، قد قرر الاتحاد تعديل الموعد ليكون يوم 8 سبتمبر المقبل، حتى يعود نجوم الفريقين، وتقام المباراة بتواجد كل الدوليين.

ولم يعلن الاتحاد المصري حتى هذه اللحظة عن هوية طاقم تحكيم مباراة نهائي الكأس بين الزمالك ونادي بيراميدز، وهل سيكون النهائي بتحكيم مصري أم بحكام أجانب، ولكن من المتوقع بأن يتم الإعلان عن كل هذه التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة من جانب الاتحاد المصري.