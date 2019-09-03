رياضة | صفقات ريال مدريد.. نجاح فى ضم هازارد ويوفيتش وفشل بوجبا وإيريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات ريال مدريد.. نجاح فى ضم هازارد ويوفيتش وفشل بوجبا وإيريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الإنتقالات الصيفية بإنتهاء اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 وقامت كل الأندية بإبرام العديد من الصفقات من أجل تدعيم صفوفها لموسم 2019_2020.

وقام ناذى ريال مدريد الإسبانى بعقد صفقات قوية للظهور بشكل مختلف خلال الموسم الجارى والذى انطلق الشهر الماضي، ولعمل موسم جيد يسعى فيه رفقاء زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بمحو الصورة السيئة التى ظهر عليا المرينجى خاال الموسم الماضي والذى خسر فيه الفريق بطولتى الدورى وبطولة دورى أبطال أوروبا.

_ صفقات ريال مدريد وقام ريال مدريد بالتعاقد مع 4 صفقات جديدة لتدعيم الفريق كان أبرزها التعاقد مع النجم البلجيكى إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لعام 2024. ثم تعاقد الريال مع المهاجم المميز لإينتراخت فرانكفورت الألمانى السابق لوكا يوفيتش بعقد يمتد حتى عام 2025. وقام ريال مدريد بتدعيم الجبهة اليسري بالتعاقد مع فيرلاند ميندى الظهير الأيسر السابق لفريق ليون الفرنسي السابق مقابل 50 مليون يورو وحتى عام 2025. وقام ريال مدريد فى ختام فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بتدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع حارس باريس سان جيرمان ألفونس أريولا قادماً ضمن صفقة رحيل الحارس الكوستاريكى لمدريد كيلور نافاس لصالح باريس. Advertisements _ فشل صفقة نيمار وفشل ريال مدريد فى التعاقد مع جناح باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية بسبب رغبة اللاعب التى كانت صوب برشلونة والتى لم تكتمل بسبب مغالاة النادى الفرنسي وطلبه 300 مليون يورو لبيع نيمار هذا الصيف، ورغم عروض ريال مدريد لإغراء اللاعب إلا أن نيمار لم يوافق على الرحيل لمدريد والتى كانت ستكون أسهل بكثير من الخروج لبرشلونة بسبب العلاقة الجيدة بين إدارتى باريس ومدريد. _ فشل صفقة بوجبا وفشل أيضاً ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز فى التعاقد مع حلم زين الدين زيدان وهو الدولى الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي والذى كان على رأس أولويات زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والذى رفض العديد من لاعبي الوسط للتعاقد مع بوجبا ولكن رفضت إدارة الشياطين الحمر بيع اللاعب لمدريد رغم العروض التى تلقاها الفريق الإنجليزى وأيضاً بعد أعلان رغبة اللاعب الواضحة فى الرحيل لمدريد إلا أن إدارة اليونايتد وقفت كعائق أمام رغبة بيىيز وزيدان ورفضت رحيل اللاعب وأعلنت التمسك به. _ عدم الإقتناع بنجم أياكس ونجم توتنهام هوتسيبير وجاء عدم إقتناع زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بالتعاقد مع الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي أو فان دى بيك لاعب أياكس آمستردام الهولندي رغم سهولة إتمام الصفقة بسبب صعوبة صفقة بوجبا لتدعيم خط الوسط الذى يعانى منه مدريد إلا وأن زيدان رفض التعاقد مع الثنائي متمسكاً فى التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لأخر لحظات فترة الإنتقالات ولكن لم تكتمل. ويذكر أن ريال مدريد بدأ بطولة الدورى الإسبانى بفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3_1 ثم التعادل أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق ثم تعادل معةفياريال بهدفين لهدف.

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